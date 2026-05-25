Una petizione online contro la malamovida nel quartiere Bicocca ha superato le mille firme in pochi giorni. La protesta è nata dai residenti, che segnalano problemi di caos, comportamenti incivili e alcol in eccesso nelle aree vicino all’università. La petizione è stata consegnata al Comune per chiedere interventi mirati. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa, ma la mobilitazione continua per trovare soluzioni alla situazione.

Milano, 25 maggio 2026 – Una petizione on line contro la malamovida nel quartiere Bicocca, nelle vicinanze dell’università, ha raggiunto in pochi giorni oltre mille firme certificate, per la precisione 1.043. Un segnale forte da parte dei residenti della zona per chiedere al Comune di rafforzare la presenza della Polizia locale e di controllare la somministrazione di alcol nell’area. Il primo firmatario della petizione è Salvatore Morana, residente nel quartiere, che spiega: “La malamovida non è dovuta solo alla presenza serale degli studenti della Bicocca. Il giovedì sera, a causa di un locale che ha iniziato a vendere Spritz a basso prezzo, l’area è diventata un punto di riferimento per migliaia di persone, anche provenienti da altri quartieri, ragazzi che non studiano in Bicocca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza malamovida in Bicocca. Caos, inciviltà e alcol a fiumi scatenano la protesta dei residenti: petizione al Comune con mille firme

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