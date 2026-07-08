PlayStation torna sui social dopo 6 giorni di silenzio ma la protesta dei fan per l’addio ai giochi fisici esplode ancora

Da game-experience.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo sei giorni di inattività sui social, PlayStation ha ripreso a pubblicare contenuti. La decisione dell’azienda di interrompere la produzione di giochi fisici entro il 2028 ha suscitato proteste tra i fan, che continuano a esprimere il loro dissenso. La comunicazione ufficiale sulla fine della produzione in formato fisico ha generato una forte reazione online. I canali social della società sono rimasti inattivi dal momento dell’annuncio fino al ritorno alle attività.

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Quasi una settimana di silenzio. Sei giorni in cui i canali social di PlayStation sono rimasti congelati, immobili, come se qualcuno avesse staccato la spina dopo aver lanciato la notizia più controversa degli ultimi anni: la fine della produzione di giochi in formato fisico entro il 2028. E quando Sony ha deciso di tornare, ieri, lo ha fatto nel modo più goffo possibile: ignorando completamente l’elefante nella stanza per promuovere FlexStrike, il nuovo controller arcade dedicato ai picchiaduro. Il risultato è stato immediato e brutale. Nel giro di dieci minuti, il post ha raccolto oltre 3.000 risposte. Nel giro di poche ore, il contatore è schizzato a 64. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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