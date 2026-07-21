Piazza Nannotti, nel Quartiere 2 di Firenze, sarà riqualificata con più verde, aree d’ombra e spazi dedicati allo sport. La rinnovata piazza si trova vicino a piazza Alberti e prevede interventi per migliorare il comfort e l’utilizzo da parte dei cittadini. La trasformazione comprende piante, panchine e strutture per attività sportive, con l’obiettivo di creare un’area più vivibile e accessibile ai giovani. I lavori sono in corso e si concluderanno entro l’anno.

Firenze, 21 luglio 2026 – Una piazza più verde, fresca e pensata per il divertimento dei più giovani. Piazza Nannotti, nel Quartiere 2, a due passi da piazza Alberti, è pronta per una profonda trasformazione. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e il rinverdimento dell’area, uno spazio finora impossibile da vivere nei mesi caldi. Il progetto: il verde in vasca. La sfida principale per i progettisti è stata quella di superare il vincolo strutturale: la piazza sorge infatti sopra un parcheggio interrato, il che impedisce la messa a dimora di alberature direttamente nel terreno. La soluzione individuata prevede l’inserimento del verde attraverso grandi vasche in acciaio zincato, dotate di rivestimento isolante per proteggere le radici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più verde, ombra e spazio allo sport: ecco la nuova piazza Nannotti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Okavango: The Oasis in the Heart of the Kalahari

Notizie e thread social correlati

La nuova corsa allo spazio lascia Mosca sempre più indietroGli Stati Uniti, con SpaceX, e la Cina avanzano nella corsa allo spazio, mentre la Russia perde terreno.

Nuova piazza della Libertà. Più verde e più sicurezza. Parte l’opera di restylingÈ iniziato il restyling della piazza della Libertà a Cornaredo, con l'obiettivo di renderla più verde, sicura e accessibile.

Si parla di: La nuova piazza Nannotti: più verde, ombra e spazi per i giovani.

Più verde, ombra e spazio allo sport: ecco la nuova piazza NannottiFirenze, approvato il progetto da 340mila euro nel Quartiere 2. La vicesindaca Galgani: Trasformiamo uno spazio poco accogliente in un luogo vivo e fresco, a prova di crisi climatica ... lanazione.it

Più verde, ombra e spazio allo sport: la nuova piazza NannottiLa Giunta comunale, su proposta della Vicesindaca e assessora all'Ambiente Paola Galgani, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e il rinverdimento di Piazza Nannotti, nel Quartier ... nove.firenze.it