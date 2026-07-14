La nuova corsa allo spazio lascia Mosca sempre più indietro

Gli Stati Uniti, con SpaceX, e la Cina avanzano nella corsa allo spazio, mentre la Russia perde terreno. Le sanzioni imposte dopo l’invasione dell’Ucraina hanno isolato tecnologicamente il paese, contribuendo al declino di un settore chiave per la sua identità geopolitica. La competizione internazionale si intensifica, lasciando la Russia indietro rispetto ai principali attori globali.

Mentre gli Stati Uniti trainati da SpaceX e la Cina accelerano, la Russia perde terreno nella competizione spaziale. L’isolamento tecnologico, causato dalle sanzioni post-invasione dell’Ucraina, avrebbe portato al declino di un settore centrale per l’identità geopolitica della superpotenza eurasiatica, sin dall’Unione Sovietica. La scivolosa posizione di leadership odierna è raccontata da un’approfondita inchiesta di Bloomberg, che mette in luce come Mosca stia provando a lanciare un ambizioso piano di rilancio da 60 miliardi per la sua agenzia spaziale, Roscosmos, cercando paradossalmente di imitare il modello commerciale e seriale del suo più grande rivale statunitense, la SpaceX di Elon Musk. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Lavrov: Il Sistema di Sicurezza Mondiale Sta Cedendo

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