È iniziato il restyling della piazza della Libertà a Cornaredo, con l'obiettivo di renderla più verde, sicura e accessibile. La riqualificazione mira a migliorare il collegamento tra la zona della chiesa e quella del municipio, due parti storiche del luogo. L'intervento prevede interventi di riqualificazione ambientale e di sicurezza per favorire l'uso pubblico dello spazio. La nuova configurazione della piazza dovrebbe essere completata secondo i tempi previsti dal progetto.

Pensata per restituire centralità alla vita della comunità, sarà più verde, più sicura, più accessibile. È la nuova piazza della Libertà di Cornaredo. Il progetto di riqualificazione, che cambierà il volto di uno dei luoghi simbolo della città, ha come obiettivo ricucire due anime storiche della piazza, quella della Chiesa e quella del Municipio. "Piazza della Libertà è il luogo dove si incontrano ogni giorno la storia, le istituzioni e la vita della nostra comunità – dichiara il sindaco Corrado D’Urbano –. Per questo abbiamo voluto un progetto capace di valorizzarla e di renderla ancora più accogliente, funzionale e vivibile. L’obiettivo è restituire ai cittadini uno spazio pubblico che favorisca l’incontro, la socialità e la qualità della vita, mettendo al centro le persone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova piazza della Libertà. Più verde e più sicurezza. Parte l’opera di restyling

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