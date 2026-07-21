Durante un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha incontrato i principali alleati per discutere delle misure economiche, concentrandosi sulle opportunità di spesa offerte dal dialogo con l'Unione Europea. In particolare, si è parlato di risorse aggiuntive per contrastare il caro energia attraverso strumenti di flessibilità approvati dall’UE. La riunione ha riguardato anche altri dossier economici del governo.

Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sui principali dossier economici del governo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi per fare il punto sull’azione dell’esecutivo e in particolare sulle nuove possibilità di spesa aperte dal confronto con Bruxelles. Riflettori accesi sull’estensione della National Escape Clause, la clausola di salvaguardia prevista dalle regole europee, anche agli investimenti nel settore energetico. Una possibilità ottenuta proprio grazie all’iniziativa portata avanti dal governo italiano in sede europea. La novità potrebbe consentire all’Italia di utilizzare margini di bilancio più ampi per finanziare interventi contro il caro energia, concentrando nel prossimo biennio una maggiore capacità di spesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Più soldi contro il caro energia grazie alla flessibilità Ue: intesa tra Meloni e gli alleati

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