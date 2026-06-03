La Commissione europea ha deciso di approvare parzialmente la richiesta del Governo di estendere la flessibilità del Patto di stabilità alle spese energetiche, consentendo un margine di circa 6,8 miliardi di euro all’anno. La misura non include però le spese per la benzina. La decisione permette ai paesi membri di gestire meglio le spese energetiche senza violare le regole di bilancio.

La Commissione europea è orientata ad accogliere, sebbene parzialmente, la richiesta avanzata dal Governo Meloni per estendere la flessibilità del Patto di stabilità anche alle spese legate all’ energia. Secondo quanto emerge da Bruxelles, l’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen starebbe per concedere agli Stati membri un margine fiscale per gli investimenti energetici pari allo 0,3% del Pil annuo nel triennio 2026-2028, con un limite massimo dello 0,6%. Per l’Italia si tradurrebbe in circa 6,8 miliardi di euro all’anno, con la possibilità di arrivare a oltre 13 miliardi complessivi. L’apertura non rappresenta però una deroga aggiuntiva rispetto a quella già prevista per la difesa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Caro energia, l’Ue autorizza flessibilità per 6,8 miliardi l’anno: ma la benzina è fuori

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