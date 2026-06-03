L'Unione Europea ha approvato la richiesta italiana di maggiore flessibilità nelle regole fiscali per affrontare il caro-energia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e permette all’Italia di modificare alcune misure di bilancio. La premier e il ministro dell’economia hanno espresso soddisfazione, affermando di aver ottenuto quanto richiesto. Tuttavia, hanno anche richiamato l’attenzione su problemi legati a accise e salari.

Sospiro di sollievo per la premier, Giorgia Meloni, e per il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti: via libera di Bruxelles alla richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro-energia. Ma insieme arriva un pacchetto di richiami che spaziano dai conti pubblici al fisco, dai salari alla povertà, fino alle pensioni e al mercato del lavoro. “Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica”, annuncia il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis. La proposta consentirà di usare fino allo 0,3% del Pil all’anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure energetiche, con “un limite cumulato pari allo 0,6% del Pil nell’arco dei 3 anni”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caro-energia: via libera Ue a maggior flessibilità. Meloni e Giorgetti: “Recepite nostre richieste”. Ma richiamo su accise e salari

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