Prima di salire sul palco a Genova, Emma Marrone ha trascorso più di due ore in compagnia dei fan. Durante l'incontro, ha scambiato abbracci, firmato disegni e ascoltato le storie di chi era presente, dedicando tempo e attenzione a ogni persona. La cantante ha mostrato un atteggiamento diretto e caloroso, lontano dal palco e dai riflettori, concentrandosi sui momenti di vicinanza con il pubblico.

P rima di salire sul palco della sua tappa genovese, Emma Marrone ha fatto una sosta che con la musica ha poco a che vedere, ma moltissimo con il cuore. Nel pomeriggio di domenica 19 luglio, qualche ora prima del concerto per l’Altraonda Festival all’AXPO Arena del Mare, nel Porto Antico di Genova, la cantante ha varcato le porte dell’Istituto Giannina Gaslini, l’ospedale pediatrico della città, per stare accanto ai bambini ricoverati. Emma Marrone, vita e carriera di un’artista fortissima. guarda le foto Emma Marrone al Gaslini, nei reparti dell’ospedale pediatrico di Genova. Ad accoglierla c’era don Roberto Fiscer, da anni volto familiare in quelle corsie, dove porta la musica ai piccoli pazienti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più di due ore di abbracci, disegni firmati e storie ascoltate una a una

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