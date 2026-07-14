Nella sede dell'Automobile Club in via Maj a Bergamo, è stata allestita una mostra con i disegni di Giacomo Manzù. L'esposizione include l’intera cartella composta da 41 disegni, pubblicata nel 1961 da Einaudi. Tra le opere, si possono vedere volti intensi che ritraggono atmosfere e sentimenti diversi. La mostra è visitabile dai soci, che superano i 30 mila, e da chi è interessato all’arte.

Nella sede cittadina dell’Aci, in Via Maj 16 C, i soci – sono più di 30 mila – e gli interessati all’arte possono ammirare una particolare galleria allestita con la riproduzione dell’intera cartella dei 41 disegni di Giacomo Manzù presentati da Cesare Brand, Edizoni Einaudi Torino 1961. In questa rassegna di volti e di figure, Manzù ha condensato molto della sua poetica: «Giovani donne sognanti, volti intensi di atmosfera e di sentimenti, corpi delicati e perfetti – sottolinea il critico d’arte Nandi Noris – allusioni alle sue sculture più famose, autoritratti, modelle in posa, giovani aperti al futuro. Come sempre il segno grafico di Manzù viene a estrinsecarsi come una carezza sui fogli, dove i vari soggetti prendono vita, nella incisività dei tratti e nella dolcezza del risultato». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, una scultura e i disegni di Manzù esposti nella sede dell'Aci. «Volti intensi di atmosfera e sentimenti»

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