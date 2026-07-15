Una scultura e 41 disegni di Manzù esposti nella sede cittadina dell’ACI

Nella sede cittadina dell’ACI di Bergamo sono stati esposti una scultura e 41 disegni di Manzù. La mostra si trova in Via Maj 16 C e coinvolge più di 30 soci dell’associazione.

La presenza di Manzù a Bergamo si è arricchita di una nuova testimonianza. Nella sede cittadina dell’ACI, in Via Maj 16 C, i soci – sono più di 30 mila – e gli interessati all’arte del nostro grande conterraneo, possono ammirare una particolare galleria allestita con la riproduzione dell’intera cartella dei 41 disegni di Giacomo Manzù presentati da Cesare Brand, Edizoni Einaudi Torino 1961. In questa mirabile rassegna di volti e di figure, Manzù ha condensato molto della sua poetica: “Giovani donne sognanti, volti intensi di atmosfera e di sentimenti, corpi delicati e perfetti – sottolinea il critico d’arte Nandi Noris – allusioni alle sue sculture più famose, autoritratti, modelle in posa, giovani aperti al futuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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