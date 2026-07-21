Pippo Di Marca morto a Roma precipitato dal 5° piano non si esclude il suicidio | chi era l' attore di teatro

Da virgilio.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore di teatro è morto a Roma dopo essere precipitato dal quinto piano dell'edificio in cui viveva. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente e non si esclude che possa essere stato un suicidio. La vicenda è stata resa nota attraverso fonti ufficiali, che hanno confermato la morte dell'uomo e l'apertura di un fascicolo di indagine. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica o sulle eventuali motivazioni.

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Pippo Di Marca, noto attore di teatro, è morto a Roma dopo essere precipitato dal quinto piano dell'edificio in cui viveva: non si esclude il suicidio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Morto l'attore Pippo di Marca, è precipitato da un terrazzo a Roma

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