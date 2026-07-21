Morto Pippo Di Marca a 87 anni | è precipitato dal terrazzo di casa sua si esclude l'omicidio

Un uomo di 87 anni è morto questa mattina a Trastevere, cadendo dal terrazzo della sua abitazione alle 8:20. È stato escluso che si tratti di un omicidio, secondo quanto riferito dalla polizia locale. L'uomo, noto come attore e regista, sarebbe caduto accidentalmente o si sarebbe suicidato. Non sono stati trovati elementi che indichino un'aggressione o un'altra causa diversa dal gesto volontario o accidentale. La scena è stata posta sotto sequestro.

Il corpo di Pippo Di Marca è caduto dal terrazzo della sua abitazione a Trastevere, stamattina attorno alle 8,20. Attore, regista e drammaturgo di 86 anni, sarebbe caduto accidentalmente o si sarebbe buttato giù, stando a quanto riferito dalla dirigente del commissariato di zona: "Non sussistono infatti elementi riconducibili a un omicidio". Il figlio, disperato, veglia il corpo del padre in mezzo alla strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Morto l'attore Pippo di Marca, è precipitato da un terrazzo a Roma

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Morto l'attore Pippo Di Marca, è caduto dal terrazzo di casaUn attore e regista è morto questa mattina alle 8,40 dopo essere caduto dal terrazzo della sua abitazione a Trastevere, Roma.

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