Pippo Di Marca morto a 86 anni | la caduta dal terrazzo a Trastevere e il mistero sulla dinamica

Da cinemaserietv.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 86 anni è morto dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione a Trastevere, Roma. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di martedì 21 luglio 2026 in via di San Francesco a Ripa, all’angolo con via Giselda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul colpo. Le autorità stanno indagando sulla dinamica della caduta, senza escludere alcuna ipotesi.

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L’attore Pippo Di Marca è morto nelle prime ore del mattino di martedì 21 luglio 2026 dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione a Roma, in via di San Francesco a Ripa, all’angolo con via Giselda, nel quartiere Trastevere. L’artista, originario di Catania, aveva 86 anni e viveva da tempo nella Capitale. Secondo quanto ricostruito, Di Marca è caduto dal quarto piano del palazzo in cui viveva con la famiglia. Nell’abitazione erano presenti la moglie e il figlio. L’edificio è composto da tre piani, ma l’attore sarebbe precipitato dal terrazzo posto al livello superiore, morendo sul colpo. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Trastevere e gli specialisti della Polizia Scientifica, impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Morto l'attore Pippo di Marca, è precipitato da un terrazzo a Roma

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