Pippo Di Marca l’ultimo messaggio alla famiglia prima della morte | Non ce la faccio più

Alle otto di questa mattina, è stato confermato che l’attore teatrale è morto a causa di un suicidio. La decisione sarebbe stata influenzata da problemi di salute. Poco prima della morte, ha inviato un messaggio alla famiglia in cui ha scritto: “Non ce la faccio più”.

A poche ore dalla morte dell’attore teatrale Pippo Di Marca arriva la conferma che si è trattato di un suicidio motivato da ragioni di salute. Questa mattina, intorno alle 8.20, Di Marca, 86 anni, si è lanciato dal terrazzo del palazzo in cui viveva a Roma, in zona Trastevere. Stando a quanto scrive Repubblica, il gesto ha trovato una parziale spiegazione in una nota lasciata dall’attore alla sua famiglia. “Scusate, non ce la faccio più: non è questa la vita che voglio”, ha scritto. Di Marca si è gettato dal terrazzo condominiale del palazzo di tre piani in via di San Francesco a Ripa, in cui viveva con moglie e figlio, che erano presenti in casa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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