È deceduto a 87 anni l’attore e drammaturgo Pippo Di Marca. È noto per aver lavorato nel teatro e aver scritto diverse opere. La sua morte è avvenuta dopo una caduta da un balcone di casa. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La sua carriera ha incluso ruoli teatrali e produzioni originali, apprezzate nel settore.

Ci ha lasciati a 87 anni Pippo Di Marca, attore, drammaturgo, genio del suo mestiere e del saper parlare alle corde dell’animo umano. Fu un vero sperimentatore dell’arte teatrale italiana ed è stato protagonista dall’avanguardia, collaborando con personaggi del calibro di Carmelo Bene, discussi, ma indubitabili pilastri che hanno forgiato ciò che ora del teatro “all’italiana” amiamo. È morto precipitando dal terrazzo condominiale del palazzo di tre piani in via di San Francesco a Ripa, 31. Chi era Pippi Di Marca e i motivi della tragica morte. In aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. Dove? Sul... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pippo Di Marca, chi era l’attore precipitato dal balcone di casa sua

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Morto l'attore Pippo di Marca, è precipitato da un terrazzo a Roma

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Pippo Di Marca morto a Roma precipitato dal 5° piano, non si esclude il suicidio: chi era l'attore di teatroUn attore di teatro è morto a Roma dopo essere precipitato dal quinto piano dell'edificio in cui viveva.

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Roma, precipita da una terrazza: morto l'attore Pippo di Marca #attore x.com

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