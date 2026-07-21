Un padre afferma di preoccuparsi di cosa accadrà dopo la sua morte e di prepararsi al futuro. Dice di pensare anche a come sua figlia potrebbe interpretare le sue convinzioni e di sperare che condivida i valori che gli sono cari. Aggiunge che, se sua figlia dichiarasse di non essere antifascista, avrebbe il timore di aver sbagliato qualcosa. Non esprime giudizi, ma sottolinea l’importanza di trasmettere le sue convinzioni.

“Se mia figlia mi dicesse “non sono antifascista”, penserei di aver sbagliato qualcosa. Non voglio esagerare, ma spero che almeno le basi della mia visione del mondo passino”. Se una volta si sperava che il proprio figlioa andasse scuola e studiasse, che fosse felice con i suoi cari, che vivesse degnamente senza fare la fame, ecco che oggi i bisogni dei genitori sono totalmente cambiati. Almeno per Piefrancesco Diliberto, in arte cinematografica Pif. In una lunga intervista concessa a Vanity Fair, il registaattore siciliano presente a Karlovy Vary International Film Festival per presentare il suo ultimo film .che Dio perdona a tutti, tratto dal suo romanzo omonimo, è tornato a parlare dell’argomento “educazione dei figli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pif: “Adesso devo pensare anche a dopo la morte, cosa succederà, preparare il dopo. Se mia figlia mi dicesse ‘non sono antifascista’, penserei di aver sbagliato qualcosa”

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