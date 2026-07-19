Un dirigente sportivo ha riferito che un ex presidente ha chiamato il presidente della Fifa chiedendo di rimuovere un cartellino rosso a un giocatore della nazionale americana. La richiesta sarebbe stata fatta telefonicamente, secondo quanto riferito. La conversazione si sarebbe svolta in un momento di grande attenzione mediatica e ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli addetti ai lavori.

Trump ha chiamato Infantino, Presidente della Fifa, per far togliere un cartellino rosso ad un giocatore della nazionale americana: sembra fantascienza o un episodio tratto da una puntata dei Simpson? «La triste verità è che Trump si permette di fare questo, perché il mondo è pieno di gente senza dignità. Già quando gli hanno regalato il Premio Nobel per la pace si capiva che quell’uomo aveva più peli in bocca che in testa». Cosa si immagina per la finale del 19 luglio? «Darà la coppa e non si sposterà, sono sicurissimo. Rimarrà lì col capitano della squadra vincente, come ha fatto un po' lo sceicco in Qatar nel 2022. Ci sono persone che non sono abituate a sentirsi dire di no». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pif: «Se mia figlia un giorno mi dicesse "non sono antifascista", penserei di aver sbagliato qualcosa. Vorrei insegnarle a non avere paura della morte»

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