Mi sono iscritta per la prima volta nelle GPS per le supplenze docenti Devo fare qualcosa adesso?

Durante un approfondimento trasmesso il 29 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione di Chiara Cozzetto di ANIEF, si è parlato delle procedure di reclutamento per le supplenze relative all'anno scolastico 202627. In particolare, è stato affrontato il tema delle iscrizioni alle GPS per le supplenze e si è discusso delle azioni da intraprendere per chi si è già iscritto.

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