Mi sono iscritta per la prima volta nelle GPS per le supplenze docenti Devo fare qualcosa adesso?

Da orizzontescuola.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un approfondimento trasmesso il 29 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione di Chiara Cozzetto di ANIEF, si è parlato delle procedure di reclutamento per le supplenze relative all'anno scolastico 202627. In particolare, è stato affrontato il tema delle iscrizioni alle GPS per le supplenze e si è discusso delle azioni da intraprendere per chi si è già iscritto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel question time del 29 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, si è discusso delle procedure di reclutamento, comprese le supplenze per l'anno scolastico 202627. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Leggi anche: Supplenze docenti 2026/27: domanda dal 16 luglio. Ecco la CIRCOLARE con le istruzioni per 150 preferenze, continuità sostegno, prima fascia GPS sostegno e mini call veloce

Supplenze docenti 2026, come avverranno le convocazioni dalle GPSNel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Esercizi. Un amore atteso e offerto al mondo; Bondioli c’è: sua una delle due wild card per le qualificazioni degli IBI26; Sono quasi caduto due volte; ho fatto due bei salvataggi… per la prima volta Nicolò ha commesso degli errori; Zeman un maestro, Baldini un secondo padre: Matteo Dagasso, da Pescara a Venezia sognando la Serie A.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.