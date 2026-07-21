Gli Stati Uniti hanno condotto per la decima notte consecutiva raid contro l’Iran. Le forze di sicurezza iraniane riferiscono di aver colpito basi in Bahrain e Kuwait. I media iraniani indicano che le centrifughe nucleari sono state spostate sotto una montagna chiamata Pickaxe Mountain. Nessuna informazione su vittime o danni specifici è stata resa pubblica.

Roma, 21 luglio 2026 - Giunti alla decima notte consecutiva di attacchi contro l’Iran, il Centcom, il Comando Centrale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, ha rivendicato l’azione martellante sui “centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni, nonché sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito attraverso lo Stretto di Hormuz", si legge nel comunicato. Nei raid notturni tra ieri e oggi, le incursioni di caccia, missili e droni Usa si sono concentrate nei pressi di Sirik, Bandar Abbas, sull'isola di Qeshm, a Chabahar e a Konarak. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Iran, decima notte di raid Usa. Pasdaran: “Colpite basi in Bahrein e Kuwait”. Media: “Teheran ha spostato le centrifughe nucleari sotto Pickaxe Mountain”

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