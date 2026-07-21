piccole storie per una montagna sul san primo

SORMANO (Como) "Piccole storie per una grande montagna" è l’iniziativa del Coordinamento Salviamo il Monte San Primo, in programma sabato 25 luglio, alle 10, sui prati della Colma di Sormano. Un momento che inizia con un workshop di disegno e il laboratorio creativo "La vita Illustrata o come il disegno ti cambia la vita", guidato dall’artista Anna Canavesi, a cui tutti possono partecipare gratuitamente a partire dai 16 anni, per riscoprire la natura attraverso l’arte. È necessario portare un diario o taccuino personale, dopo essersi iscritti sul sito www.bellagiosanprimo.com o mandando una mail a [email protected]. A guidare i partecipanti sarà Anna Canavesi, in arte Bic Indolor, illustratrice, textile designer e ceramista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Arte e natura per salvare il Monte San PrimoArte e natura si incontrano alla Colma di Sormano con un laboratorio pensato per riscoprire il paesaggio attraverso il disegno. laprovinciadicomo.it