Oggi pomeriggio alle 18.30 si svolgerà serata finale del progetto "Una montagna di storie", al teatro della scuola di Piana Battolla. L’evento conclusivo di settantacinque ore di incontri, laboratori di scrittura, letture condivise, esercizi creativi e una residenza artistica in montagna per trasformare ragazzi e ragazze da semplici lettori a veri autori di storie. È questo il cuore del progetto che da marzo ha coinvolto gli studenti delle medie di Follo e Piana Battolla in un percorso dedicato alla scrittura creativa e alla scoperta del territorio. L’iniziativa, finanziata dal bando “Per Chi Crea“ promosso da Siae e dal Ministero della Cultura, ha accompagnato i ragazzi in un lavoro lungo e articolato: dalla nascita di un’idea alla costruzione di personaggi fino alla realizzazione di una vera raccolta di racconti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Una montagna di storie“ al teatro di Piana Battolla

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