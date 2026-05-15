piccole storie di periferia

A volte la poesia porta in posti inaspettati, che siano fisici o dell’anima. È quanto accaduto alla giornalista Linda Miante, che con la sua prima silloge ’ Piccola biografia di periferie ’ (De Ferrari Editore) conduce il lettore con sé, fra luoghi della città e dell’interiorità. L’autrice sarà venerdì pomeriggio alle 18 al Camec della Spezia, dove illustrerà la sua opera dialogando con la collega Chiara Tenca e approfondirà alcune delle 84 liriche che formano la raccolta, interpretate dall’attore Luca Cambiganu. Tre momenti poetici - Sentieri liminali, Ordalia, Lux orta est iusto –, ognuno scandito da illustrazioni nate con l’ intelligenza artificiale sulla base dei versi, portano Miante, figlia della provincia e delle periferie, a indagare poesia dopo poesia su ciò che l’attornia, ma anche quello che da lei viene introiettato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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