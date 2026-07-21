Piazza del Popolo un’aula a cielo aperto

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella serata di ieri, si è svolta in piazza del Popolo l’evento ‘Lezioni in piazza’ organizzato dalla sede di Fermo dell’Università Politecnica delle Marche. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti, docenti e cittadini, con la consegna dei diplomi di laurea. L’iniziativa ha avuto come obiettivo il rafforzamento del legame tra l’ateneo e la comunità locale, trasformando la piazza in un’aula a cielo aperto.

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Il rafforzamento del rapporto tra la città e il suo polo universitario è stato al centro della giornata che nella tarda serata di ieri ha celebrato le ‘ Lauree in piazza ’ della sede di Fermo dell’ Università Politecnica delle Marche. La cerimonia è stata infatti preceduta da un incontro istituzionale nel Gabinetto del sindaco, dove il neo primo cittadino Alberto Maria Scarfini, nella veste anche di presidente dell’Ente Universitario del Fermano (Euf), ha ricevuto il neo rettore dell’Università Politecnica delle Marche, professor Enrico Quagliarini. Un primo confronto che ha ribadito la volontà di proseguire il percorso di collaborazione tra Ateneo e territorio, confermato poi dalla tradizionale consegna delle pergamene in Piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Piazza del Popolo un’aula a cielo aperto
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