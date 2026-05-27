Piazza Martinez diventa un palazzetto a cielo aperto | torna la grande festa del volley in memoria di Eleonora

Da genovatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza Martinez, decine di reti da pallavolo sono state montate tra le bancarelle e i negozi, creando un campo all'aperto. Circa 270 giovani atleti si sono sfidati in partite di volley, mentre una campionessa del mondo di sci ha assistito e incoraggiato i partecipanti. La giornata ha trasformato la piazza in un vero e proprio palazzetto a cielo aperto, con il suono della palla che rimbalzava sulle reti e le voci dei bambini che riempivano l’aria.

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Mettete una delle piazze più calde e vive di San Fruttuoso, una rete da pallavolo (anzi, tante reti), 270 piccoli atleti scatenati e una campionessa del mondo di sci. Formula magica? No, semplicemente il Trofeo Minivolley in piazza Martinez, che quest'anno spegne ben 30 candeline e si regala. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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