Piazza Martinez diventa un palazzetto a cielo aperto | torna la grande festa del volley in memoria di Eleonora

Notizia in breve

In piazza Martinez, decine di reti da pallavolo sono state montate tra le bancarelle e i negozi, creando un campo all'aperto. Circa 270 giovani atleti si sono sfidati in partite di volley, mentre una campionessa del mondo di sci ha assistito e incoraggiato i partecipanti. La giornata ha trasformato la piazza in un vero e proprio palazzetto a cielo aperto, con il suono della palla che rimbalzava sulle reti e le voci dei bambini che riempivano l’aria.