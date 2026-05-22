L’oasi di Noale si trasforma in un’aula didattica a cielo aperto

Stamattina, l’oasi di Noale è stata allestita come un’aula all’aperto, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità. Nell’area, gestita dal Wwf e realizzata dal consorzio di bonifica Acque Risorgive, sono arrivate due scolaresche provenienti da Gambarare di Mira e Vigonza. L’evento ha coinvolto i giovani studenti, che hanno partecipato a attività didattiche all’aperto. La giornata ha portato i ragazzi a confrontarsi con l’ambiente naturale e le specie presenti nell’area.

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