L’oasi di Noale si trasforma in un’aula didattica a cielo aperto

Da veneziatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, l’oasi di Noale è stata allestita come un’aula all’aperto, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità. Nell’area, gestita dal Wwf e realizzata dal consorzio di bonifica Acque Risorgive, sono arrivate due scolaresche provenienti da Gambarare di Mira e Vigonza. L’evento ha coinvolto i giovani studenti, che hanno partecipato a attività didattiche all’aperto. La giornata ha portato i ragazzi a confrontarsi con l’ambiente naturale e le specie presenti nell’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’oasi di Noale si è trasformata stamane in un’aula didattica a cielo aperto. In concomitanza con la Giornata mondiale della biodiversità, sono giunte nell’area realizzata dal consorzio di bonifica Acque Risorgive e gestita dal Wwf, due scolaresche provenienti da Gambarare di Mira e Vigonza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Furto all'Oasi naturalistica: rubati tavoli e panchine dall'aula didattica all'apertoUn episodio spiacevole ha turbato la tranquillità dell’Oasi naturalistica di Paestum, dove nei giorni scorsi ignoti hanno sottratto due tavoli in...

Legalità, ambiente e cittadinanza attiva: il “De Amicis Green” trasforma la Valle dei Templi in un’aula a cielo apertoC’è una scuola che sceglie di uscire dalle mura dell’aula per trasformare il territorio in esperienza educativa viva, concreta, capace di intrecciare...

A Noale c'è un'oasi per preservare la biodiversitàA Noale, in provincia di Venezia, in un'area di cave abbandonate è stata realizzata una vera e propria oasi. Una zona verde che ospita diverse specie migratorie e che al tempo stesso preserva la ... rainews.it

Stanziati i soldi per completare l'oasi, a Noale nasce un gioiello di biodiversitàStanziati i soldi per completare l'oasi, a Noale nasce un gioiello di biodiversità da 12 ettari, che avrà insieme funzioni depurative, idrauliche e didattiche. La direzione Ambiente della Regione ha ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web