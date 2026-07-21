Piazza ai caduti dell’Arma In tanti a Minucciano per la commemorazione

Notizia in breve

Numerosi cittadini si sono radunati a Minucciano per la cerimonia in onore dei caduti dell’Arma. La commemorazione si è svolta in piazza, con la partecipazione dell’amministrazione comunale e della sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente dell’associazione e altri rappresentanti, che hanno reso omaggio alle vittime e deposto corone di fiori. La manifestazione si è conclusa con un momento di raccoglimento.