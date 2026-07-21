Piazza ai caduti dell’Arma In tanti a Minucciano per la commemorazione

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Numerosi cittadini si sono radunati a Minucciano per la cerimonia in onore dei caduti dell’Arma. La commemorazione si è svolta in piazza, con la partecipazione dell’amministrazione comunale e della sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente dell’associazione e altri rappresentanti, che hanno reso omaggio alle vittime e deposto corone di fiori. La manifestazione si è conclusa con un momento di raccoglimento.

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L’Amministrazione comunale di Minucciano e la locale Sezione dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, con il presidente Pietro Paladini e il segretario Battista Poletti, hanno promosso la cerimonia del primo anniversario della intitolazione della piazza, situata in località Rimessa di Agliano, dedicata ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri, e della collocazione di un monumento, opera dello scultore Domenico Ludovico, il cui laboratorio ha sede in Gramolazzo, che l’amministrazione comunale di Minucciano ha voluto dedicare a tutti carabinieri che, in epoche diverse, hanno sacrificato la propria vita per la difesa dei cittadini, delle istituzioni democratiche e dei valori della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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