A Monza si sono svolte celebrazioni per i 212 anni dell’Arma dei Carabinieri, con una cerimonia ufficiale presso la caserma di via Volturno. In piazza Roma sono stati esposti mezzi speciali, visibili al pubblico durante la giornata. La commemorazione ha incluso una parata e un omaggio ai caduti. La cerimonia è stata presieduta da un ufficiale dell’Arma.

Quali mezzi speciali sono stati esposti in Piazza Roma?. Chi presiede la cerimonia ufficiale presso la caserma di via Volturno?. Come si trasforma il controllo del territorio in servizio di prossimità?. Perché l'Arma è considerata un pilastro per la sicurezza brianzola?.? In Breve Commemorazione dei Caduti presso il Comando provinciale con deposizione corona di fiori.. Esposizione di mezzi e pattuglie a cavallo in Piazza Roma per i cittadini.. Cerimonia ufficiale con schieramento compagnia in via Volturno nel tardo pomeriggio.. Riflessione sul ruolo di prevenzione e polizia giudiziaria nel territorio brianzolo.. Monza celebra i 212 anni dell’Arma con una giornata di onore e partecipazione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Monza celebra i 212 anni dell’Arma: tra parate e onore ai Caduti

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