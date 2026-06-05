Teramo l’omaggio ai caduti apre i 212 anni dell’Arma dei Carabinieri
Una corona di fiori è stata deposta al Cippo Marmoreo durante la cerimonia per i 212 anni dell’Arma dei Carabinieri a Teramo. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Nel tardo pomeriggio si svolgerà una cerimonia solenne con la presenza di ufficiali e autorità civili e militari, che renderanno omaggio ai caduti dell’Arma. La giornata si conclude con un momento di raccoglimento e un’esibizione musicale.
Chi ha partecipato alla deposizione della corona al Cippo Marmoreo?. Come si svolgerà la cerimonia solenne prevista per il tardo pomeriggio?. Dove si terrà il culmine dei festeggiamenti in Piazza del Carmine?. Quali associazioni hanno preso parte alla commemorazione dei caduti?.? In Breve Prefetto Fabrizio Stelo e Colonnello Massimo Corradetti depongono corona al Cippo Marmoreo. Partecipazione di Associazione Nazionale Carabinieri e Associazione Nazionale Forestali. Cerimonia solenne in Piazza del Carmine prevista per le ore 18:00. Celebrazioni ufficiali per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma. L’omaggio ai caduti apre i festeggiamenti per il 212° anniversario dell’Arma a Teramo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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