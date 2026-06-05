Teramo l’omaggio ai caduti apre i 212 anni dell’Arma dei Carabinieri

Notizia in breve

Una corona di fiori è stata deposta al Cippo Marmoreo durante la cerimonia per i 212 anni dell’Arma dei Carabinieri a Teramo. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Nel tardo pomeriggio si svolgerà una cerimonia solenne con la presenza di ufficiali e autorità civili e militari, che renderanno omaggio ai caduti dell’Arma. La giornata si conclude con un momento di raccoglimento e un’esibizione musicale.