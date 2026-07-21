Piano Estate Manzi PD | Arriva molto tardi di solito a maggio Con poche risorse si rischia di raggiungere solo un alunno su nove

I ritmi caotici di oggi ci travolgono quotidianamente; eppure, c'è un luogo vitale che reclama a gran voce i suoi spazi e i suoi momenti: la scuola. È questo il cuore pulsante dell'intervento tenuto da Irene Manzi durante l'iniziativa promossa dal Partito Democratico, dal titolo Il tempo della scuola. Più opportunità per tutti e per ciascuno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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