Tutti i guai del ministero della Cultura Manzi Pd | Un solo decreto poche risorse e la mania di occupare poltrone

Il ministero della Cultura si trova al centro di tensioni all’interno della maggioranza di governo. Recentemente, il ritiro di alcuni membri dello staff, deciso da un collaboratore del ministro, ha attirato l’attenzione sui problemi del dicastero. La discussione si concentra sull’utilizzo di un solo decreto e sulle risorse ritenute insufficienti. Le criticità sono diventate evidenti nel corso di questa legislatura, suscitando numerosi interventi da parte dell’opposizione.

Il ministero della Cultura è al centro delle tensioni in maggioranza. Il "repulisti" dello staff deciso da Alessandro Giuli ha riportato alla ribalta mediatica un dicastero che in questa legislatura ha dato molti grattacapi a Giorgia Meloni. Il dicastero è diventato "tristemente noto" per le.🔗 Leggi su Today.it

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Tutti i guai al Ministero della Cultura in mano alle destre x.com

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