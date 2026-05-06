Calo demografico non può voler dire tagli alla scuola Manzi PD | Risorse da blindare invece di ridurre organici docenti e ATA INTERVISTA

Durante il XV Congresso nazionale della Uil Scuola, che si tiene fino al 7 maggio al Palacongressi di Riccione, un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che il calo demografico non dovrebbe comportare tagli alle risorse per la scuola. In particolare, ha sottolineato la necessità di mantenere e proteggere i fondi piuttosto che ridurre gli organici di docenti e personale ATA.

Prosegue al Palacongressi di Riccione, il XV Congresso nazionale della Uil Scuola, in programma fino al 7 maggio. Oltre ottocento presenze, tra delegati da tutta Italia, rappresentanti sindacali, ospiti e alcune delegazioni straniere. Tra gli interventi di questi giorni, è arrivata anche la voce del Partito Democratico con la deputata Irene Manzi, interpellata da Orizzonte Scuola. L’esponente dem ha aperto il suo ragionamento su un dato di calendario non trascurabile: il 2026 è l’anno in cui si chiudono il PNRR e i relativi finanziamenti. Da qui la necessità, secondo Manzi, di “mettere a fuoco quelli che devono essere gli obiettivi fondamentali che vogliamo continuare a perseguire con risorse pubbliche”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Taglio di 60 docenti scolastici, Nistoro (Pd): "Calo demografico non può essere la scusa"“Il taglio di circa 60 docenti nel territorio ferrarese è una notizia che riguarda tutti, non solo il mondo della scuola. Scuola casertana in affanno: 253 docenti in esubero, pesa il calo demograficoIl calo demografico continua a produrre effetti tangibili sul sistema scolastico casertano, incidendo in maniera significativa sugli organici e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fine della crescita: il nuovo saggio di Ugo Bardi sul crollo demografico mondiale; Un discorso sulla Montagna: 2) Occorre una nuova organizzazione; Gubbio sotto i 30mila abitanti: il declino annunciato e le sfide per invertire la rotta; Più studenti, meno risorse. Ecco perché l’università non traina la crescita. Rottigni (Abi), da calo demografico freno al Pil nei prossimi anniLa dinamica demografica negativa prevista in Italia nei prossimi decenni può determinare un significativo rallentamento economico anche rispetto ai tassi di crescita attuali. E' quanto ammonisce il ... ansa.it Famiglia: Rosolen, in Fvg misure e risorse contrasto calo demograficoUdine, 9 apr - Dal 2018, quando abbiamo iniziato ad amministrare questa comunitÃ , il Friuli Venezia Giulia ha dimostrato di non essersi arreso al fenomeno della decrescita demografica, cercando di ... ilgazzettino.it DA UN BILANCIO SANO OLTRE 5 MILIONI DI EURO DI RISORSE PER INVESTIMENTI SULLA CITTÀ Con l’approvazione compatta della maggioranza in Consiglio, il Comune di Orvieto ha chiuso il bilancio consuntivo 2025 con un avanzo di 5 milioni e 9 - facebook.com facebook