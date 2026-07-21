Tra gli immobili all’asta ci sono 24 terreni e sette edifici di proprietà comunale, tra cui un palazzo legato a un accordo con l’Asl per la costruzione di una Casa di comunità vicino alla stazione ferroviaria. La vendita riguarda un patrimonio complessivo di circa 3 milioni di euro. Tra i beni inseriti nel piano di alienazione figura anche il palazzo del Serd.

Finiscono all’asta 24 terreni e sette immobili di proprietà comunale, tra cui quello dell’accordo con Asl affinché l’azienda potesse costruire nell’area adiacente la stazione ferroviaria la nuova Casa di comunità. Per un valore di quasi 2 milioni di euro, il palazzo Serd era stato trasferito alle proprietà del Comune. Sono passati anni da quell’accordo e adesso l’amministrazione comunale ha intenzione di monetizzare quell’intesa raggiunta, mettendolo all’asta. L’operazione prenderà il via il 22 settembre a mezzogiorno, ovvero gli eventuali interessati avranno tempo fino a quella data per esprimere la loro intenzione ad acquistarlo inviando a palazzo civico l’offerta in busta chiusa con gli appositi documenti scaricabili dal sito del Comune, come per gli altri lotti messi all’asta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano di alienazione. Patrimonio all’asta per 3 milioni di euro. C’è il palazzo del Serd

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