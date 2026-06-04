Mura Venete approvato il piano di manutenzione straordinaria da 280mila euro per la tutela del patrimonio Unesco

La Giunta comunale ha approvato un piano di manutenzione straordinaria da 280 mila euro per le Mura Venete, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio Unesco. Il progetto di fattibilità tecnico-economica sarà ora sottoposto a ulteriori passaggi prima dell’avvio dei lavori. La manutenzione riguarda interventi di consolidamento e riparazione delle strutture, con particolare attenzione alle parti più degradate. L’intervento mira a preservare la stabilità e l’aspetto storico delle mura.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di “ Manutenzione straordinaria Mura Venete – anno 2025”, per un investimento complessivo di 280 mila euro destinato alla conservazione, al restauro e alla messa in sicurezza di uno dei principali simboli storici e identitari della città. L’intervento sarà attuato mediante un Accordo Quadro della durata di due anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, che consentirà di programmare e realizzare gli interventi necessari sui diversi tratti delle Mura Venete e sugli altri beni culturali vincolati presenti nell’ambito di Città Alta.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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