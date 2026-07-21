Il 4 luglio, un uomo è stato trovato accasciato in un parco, poi trasportato in ospedale in condizioni critiche. Dopo undici giorni, è deceduto. Secondo le testimonianze, l’uomo aveva subito violenze e si trovava in stato di alterazione da alcol. Si ipotizza che volesse tornare dai figli, ma le indagini non hanno ancora chiarito le cause del pestaggio. La polizia sta ricostruendo gli ultimi giorni di vita dell’uomo e le circostanze dell’aggressione.

Il 4 luglio Dupinder Jeet Singh è stato inghiottito dal silenzio di un pomeriggio d’estate, caricato ubriaco e malconcio in un’autoambulanza dal parco dove dormiva ed è morto undici giorni dopo in ospedale. Il suo nome, dalla scorsa settimana si è aggiunto alla piccola Spoon River trevigiana di vite «invisibili» prematuramente spezzate. Stavolta però potrebbe non essere solo un incidente, ma l’esito tragico di un brutale pestaggio. I fatti sono avvenuti a Santa Maria del Sile, zona residenziale a sud di Treviso, nel parchetto dietro alla chiesa e di fianco al dormitorio comunale di via Pasubio. Singh non era un ospite ufficiale della struttura, ma dormiva nei paraggi, spostandosi tra le panchine della zona e il porticato della chiesa. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Pestato a sangue in un parco e morto in ospedale, giallo sugli ultimi giorni di Singh tra solitudine, alcol e denunce: «Voleva tornare a casa dai figli»

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