Un uomo di 54 anni, noto a Cervia e seguito dai servizi sociali, è stato trovato in fin di vita in un parcheggio tra sabato e domenica. L’uomo, che viveva in un camper a Pinarella, è stato aggredito e pestato a sangue, trovando il corpo in condizioni critiche. L’aggressione ha suscitato un mistero, con le autorità che stanno indagando su una possibile spedizione punitiva. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Una feroce aggressione avvenuta a Cervia si è trasformata in un giallo a tinte oscure. Al centro c’è il dramma di un 54enne seguito dai servizi sociali del Comune, che viveva in un camper a Pinarella di Cervia: un uomo fragile, che in tanti conoscono in paese, è stato trovato in fin di vita nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio. Erano le 5 del mattino quando un camionista di passaggio lo aveva notato: aveva il cranio segnato da lesioni e fratture, e lesioni interne anche alla zona toracica. È stato vittima di un brutale pestaggio, forse una spedizione punitiva, a cui nessuno è al momento riuscito ad associare un movente. Il 54enne è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Cesena, attualmente stabili anche se c’è parecchia apprensione anche tra i medici. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Cervia, aggredito e pestato a sangue in un parcheggio: «Trovato agonizzante, il giallo della spedizione punitiva»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aggredito in un parcheggio a Pinarella, 54enne ancora in coma. Si batte la pista della spedizione punitivaUn uomo di 54 anni è stato aggredito in un parcheggio a Pinarella e attualmente si trova in coma.

Tivoli, giallo in un appartamento: uomo trovato agonizzante dalla figlia dopo un pestaggioUn uomo di 66 anni è stato trovato agonizzante in un appartamento a Sant'Angelo Romano, vicino Tivoli.