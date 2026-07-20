Un sedicenne è stato brutalmente aggredito nel parco di Magliano, frazione di Carmiano, nella notte. Il ragazzo ha subito un trauma cranico e lesioni all'occhio ed è in condizioni gravi. È stato trasportato in ospedale e ricoverato con prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono state rese note altre informazioni sulle modalità dell’aggressione.

Massacrato di botte e ridotto quasi in fin di vita. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo un violento pestaggio avvenuto nella notte a Magliano, frazione di Carmiano, comune a pochi chilometri da Lecce. L'aggressione è avvenuta nel parco della musica e della scienza. Il giovane è stato accompagnato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Copertino dal padre, imprenditore locale titolare di una fabbrica nella zona industriale del paese. Gli operatori sanitari gli hanno riscontrato un grave trauma cranico e lesioni a un occhio, disponendone il ricovero in codice rosso. Sull’accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione, i motivi che l’hanno scatenata e a dare un nome ai responsabili. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Salento, sedicenne pestato a sangue nel parco a Magliano. Trauma cranico e lesioni all'occhio, è grave

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