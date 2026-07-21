Dopo la pubblicazione dei trasferimenti e passaggi di profilo per il personale ATA, rimangono circa 35.000 posti vacanti. La mobilità si è conclusa lo scorso 12 giugno, senza coprire tutte le posizioni disponibili. I posti ancora liberi riguardano diverse regioni e ruoli, e non sono stati assegnati a causa delle procedure di trasferimento in corso. La situazione dei posti disponibili sarà aggiornata con le novità previste per il 2026.

Pubblicati lo scorso 12 giugno i trasferimenti e i passaggi di profilo per il personale Ata. Dopo la mobilità, rimangono ancora vacanti quasi 35.000 posti. Ecco in quali scuole. L'articolo Personale ATA: posti disponibili dopo la mobilità 2026 AGGIORNATO con BAT. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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