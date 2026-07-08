Personale ATA | posti disponibili dopo la mobilità 2026 AGGIORNATO con Rimini

Dopo i trasferimenti e i passaggi di profilo pubblicati il 12 giugno, circa 35.000 posti ancora disponibili per il personale ATA. Questi dati si riferiscono alla mobilità del 2026 e sono stati aggiornati con la situazione di Rimini. La maggior parte dei posti vacanti riguarda le province e le regioni con più carenze di personale. La pubblicazione riguarda le modalità di assegnazione e le eventuali procedure di copertura delle posizioni ancora libere.

Pubblicati lo scorso 12 giugno i trasferimenti e i passaggi di profilo per il personale Ata. Dopo la mobilità, rimangono ancora vacanti quasi 35.000 posti. Ecco in quali scuole. Purtroppo da anni il Ministero non autorizza le assunzioni sul turnover sul 100% dei posti. Ci aspettiamo, per il 20627, circa 9.000 – 10.000 posti per i ruoli e il resto a supplenza. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate TFA sostegno XI ciclo: 30.241 posti. I bandi, i requisiti di accesso, le prove LO SPECIALE Cosa posso insegnare con la mia laurea? Valuta il tuo Piano di Studi con Voglioinsegnare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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