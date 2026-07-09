Personale ATA | posti disponibili dopo la mobilità 2026 AGGIORNATO con Avellino e Caserta

Dopo la mobilità 2026, sono rimasti vacanti circa 35.000 posti di personale ATA. I trasferimenti e i passaggi di ruolo sono stati pubblicati il 12 giugno, con aggiornamenti anche su Avellino e Caserta. Le assunzioni non coprono ancora tutte le posizioni disponibili, lasciando numerose cattedre scoperte. La situazione riguarda tutto il territorio e interessa diverse province. Sono ancora molti i posti da coprire rispetto alle disponibilità totali.

Pubblicati lo scorso 12 giugno i trasferimenti e i passaggi di profilo per il personale Ata. Dopo la mobilità, rimangono ancora vacanti quasi 35.000 posti. Ecco in quali scuole. Purtroppo da anni il Ministero non autorizza le assunzioni sul turnover sul 100% dei posti. Ci aspettiamo, per il 20627, circa 9.000 – 10.000 posti per i ruoli e il resto a supplenza. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Domanda supplenze da GaE e GPS max 150 preferenze: il consiglio del 2026 è “prudenza”, scegliere ciò che si è disposti ad accettare Il Fondo MOF: procedure operative e ultime modifiche del CCNL. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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