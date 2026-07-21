Perquisizioni e sequestri nella stanza di un dipendente dell' ufficio gip del tribunale di Milano

Sono state effettuate perquisizioni e sequestri di documenti nell’ufficio di un dipendente del settore Gip di un tribunale milanese. L’operazione fa parte di un’indagine che riguarda una confisca di circa 985 mila euro, destinati al fondo unico di giustizia. Le attività sono state condotte nell’ambito di verifiche sulle modalità di gestione di questa somma e sulle eventuali criticità legate alla confisca. Nessuna persona è stata formalmente accusata al momento.

Ci sono stati perquisizioni e sequestri di documenti nell'ufficio di un dipendente dell'ufficio Gip del Tribunale di Milano, nell'ambito di un'indagine sulle criticità sulla confisca di una somma rilevante, circa 985 mila euro, destinata al Fug, il fondo unico di giustizia. La comunicazione arriva con una nota dell'ufficio giudiziario milanese, firmata dalla presidente dell'ufficio Gip Vincenza Maccora e del presidente del Tribunale Fabio Roia. Nella nota si spiega che, parallelemente agli accertamenti di polizia giudiziaria, è stata avviata una azione di approfondimento a livello amministrativo e di dirigenza. La vicenda è nata dopo una segnalazione di Equitalia giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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