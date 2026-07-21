Milano sotto sequestro la stanza di un dipendente dell' Ufficio Gip Gup del tribunale Il provvedimento è stato emesso dalla Dda

Da milano.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, è stata sequestrata la stanza di un dipendente dell’Ufficio GipGup del tribunale. Il provvedimento è stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Sulla porta del locale è stato messo un cartello con la scritta «Vietato l’accesso». La stanza si trova all’interno dell’edificio giudiziario. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla motivazione del sequestro.

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È stato posto sotto sequestro la stanza di un dipendente amministrativo dell'Ufficio GipGup del tribunale di Milano. Sulla porta del locale è stato affisso un cartello con la scritta «Vietato l'accesso. Locale posto sotto sequestro». Sull'indagine vige il più stretto riserbo, ma riguarda esclusivamente il dipendente e non il settore dell'Ufficio Decreti archiviazione. Il dipendente amministrativo si occuperebbe dei beni sotto sequestro che vengono destinati al Fondo Unico Giustizia. Il sequestro della stanza è stato disposto dal pm della Direzione distrettuale antimafia Stefano Amendola. Il provvedimento sarebbe... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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