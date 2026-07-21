Francesco Pernici ha realizzato lo scorso 3 luglio a Nancy in Francia, con il tempo di 1'43"60, il record italiano degli 800 metri, compiendo l'impresa di cancellare quello precedente che Marcello Fiasconaro ottenne con 1'43"7 il 27 giugno 1973 all'Arena Civica di Milano, il più vecchio primato nazionale esistente in quanto resisteva da oltre 53 anni, e che fu anche per circa 3 primato del mondo., Nato a Esine in provincia di Brescia il 18 febbraio 2003, ma cresciuto a Niardo nel cuore della Valle Camonica, ha iniziato con lo sport da bambino giocando a calcio ma praticando anche karate, per poi dedicarsi all'atletica dai 10 anni su consiglio del nonno, ma pure sulle orme della mamma Valentina che era stata una specialista dei 400 metri a livello giovanile. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Pernici: "Agli Europei di Birmingham senza limiti, competitivo contro tutti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pernici sicuro: “Ho sempre pensato di battere il record sugli 800. Ora una medaglia agli Europei”Francesco Pernici ha stabilito un nuovo record sugli 800 metri, entrando ufficialmente tra i migliori dell’atletica italiana e mondiale.

Alex Schwazer ufficialmente escluso: sfuma il sogno di partecipare agli Europei di Birmingham a 41 anniAlex Schwazer è stato ufficialmente escluso dalla squadra italiana di marcia che parteciperà agli Europei di Birmingham, previsti ad agosto.

Temi più discussi: Pernici oltre il record: 'Ora una medaglia agli Europei, Los Angeles il sogno'; Mei lancia la volata: Agli Europei più di 12 medaglie. E vedrete i giovani...; Mei, presidente FIDAL: A Birmingham difficile replicare le 24 medaglie di Roma; Europei Under 18: non è andata come a Banska. Ma guai a lanciare allarmi….

Pernici oltre il record: 'Ora una medaglia agli Europei, Los Angeles il sogno'Il suo nome nella storia dell'atletica, Francesco Pernici, lo ha già scritto. Merito di quel 1:43.60 corso a Nancy negli 800 metri che gli ha permesso di prendersi il nuovo record italiano sulla dista ... ansa.it

Pernici sicuro: Ho sempre pensato di battere il record sugli 800. Ora una medaglia agli EuropeiFrancesco Pernici ha scritto la storia con il record sugli 800 metri e ora punta a essere protagonista ai prossimi Europei: il sogno resta Los Angeles Francesco ... sportface.it