Francesco Pernici ha stabilito un nuovo record sugli 800 metri, entrando ufficialmente tra i migliori dell’atletica italiana e mondiale. Dopo aver raggiunto questo risultato, l’atleta si è detto sicuro di aver sempre creduto di poter battere il record. Ora punta a conquistare una medaglia agli Europei e sogna di partecipare ai prossimi Giochi a Los Angeles.

Francesco Pernici ha scritto la storia con il record sugli 800 metri e ora punta a essere protagonista ai prossimi Europei: il sogno resta Los Angeles Francesco Pernici ha firmato di diritto il suo ingresso tra i big dell’atletica italiana e mondiale. Il mezzofondista bresciano classe 2003 ha recentemente infranto il record nazionale degli 800 metri correndo in 1:43.60 a Nancy. Un cronometro che gli ha permesso di cancellare un primato storico, quello di Marcello Fiasconaro, che resisteva ininterrottamente da ben cinquantatré anni, precisamente dal lontano 1973. Tuttavia, per il giovane talento azzurro, questo straordinario traguardo rappresenta solamente il primo passo di una stagione che si preannuncia ricca di ambizioni e sfide. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Pernici sicuro: “Ho sempre pensato di battere il record sugli 800. Ora una medaglia agli Europei”

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