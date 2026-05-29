Alex Schwazer è stato ufficialmente escluso dalla squadra italiana di marcia che parteciperà agli Europei di Birmingham, previsti ad agosto. La decisione implica che il marciatore di 41 anni non prenderà parte alla competizione. La comunicazione è stata resa nota dal comitato organizzatore, che ha confermato la mancata partecipazione di Schwazer alla manifestazione.

Alex Schwazer non farà parte della squadra italiana di marcia che prenderà parte agli Europei di Birmingham, in programma ad agosto. La conferma è arrivata con l’elenco ufficiale delle convocazioni diffuso dal direttore tecnico della Nazionale di atletica, Antonio La Torre, chiudendo definitivamente ogni possibilità di un ripescaggio per il marciatore altoatesino, oggi 41enne. La decisione arriva a poche settimane da una prestazione che aveva riacceso il dibattito sul possibile ritorno in azzurro del campione olimpico di Pechino 2008. A fine aprile, infatti, Schwazer aveva stabilito il nuovo record italiano nella maratona di marcia, la nuova distanza da 42,195 chilometri, fermando il cronometro a 3h01’55”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alex Schwazer ufficialmente escluso: sfuma il sogno di partecipare agli Europei di Birmingham a 41 anni

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