Perisic posta l' Inter sui social e si propone | la situazione

Ivan Perisic ha condiviso sui social un messaggio rivolto all’Inter, senza ricevere risposta. La sua comunicazione ha attirato l’attenzione dei media, ma non sono stati annunciati sviluppi ufficiali. La questione riguarda una possibile proposta o richiesta del giocatore, mentre la società non ha ancora fatto dichiarazioni pubbliche in merito. La situazione rimane aperta, senza conferme o dettagli ufficiali sulle intenzioni di entrambe le parti.

Ivan Perisic chiama. ma l’Inter non risponde. Chiamateli messaggi, segnali, la dimensione social della questione si presta a varie definizioni ma la sostanza non cambia. Il croato ogni volta che può avvicinarsi all’Inter via web lo fa; se potesse farlo anche col calciomercato non ci penserebbe su due volte. Durante il Mondiale è arrivato il primo "squillo". Dopo il gol di Petar Sucic al Lincoln Financial Field di Philadelphia che ha portato alla vittoria della Croazia contro il Ghana e alla qualificazione della nazionale di Dalic ai sedicesimi, Perisic aveva postato una foto di lui insieme proprio al giovane connazionale. Ha voluto celebrarlo anche così e soprattutto con due cuori nerazzurri che non sono passati inosservati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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