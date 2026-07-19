Perisic-Inter ritorno di fiamma in vista? Ecco l' indizio social del croato

Ivan Perisic è stato nuovamente collegato all’Inter durante questa sessione di mercato. La squadra cerca un esterno e il nome del croato viene considerato come una possibile soluzione economica e di esperienza. La notizia circola anche attraverso un indizio sui social, alimentando le speculazioni sul suo ritorno. Finora, non ci sono conferme ufficiali o dettagli sulle trattative in corso.

Il nome di Ivan Perisic è stato nuovamente accostato all'Inter in questa sessione di mercato. I nerazzurri sono alla ricerca di un esterno e il croato rappresenterebbe un'opzione di esperienza e low cost. Il classe '89 spera in una chiamata della sua ex squadra e intanto lancia i primi segnali tramite il proprio profilo Instagram. Perisic ha condiviso nelle storie un post dell'Inter, in cui il club celebrava tutti i nerazzurri scesi in campo in una finale del Mondiale, scatenando moltissime reazioni tra i tifosi dei campioni d'Italia. Primo indizio di mercato?. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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