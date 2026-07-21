La Procura di Milano ha archiviato l'indagine sull'Inter riguardo alle designazioni arbitrali. Nelle motivazioni si evidenzia che non ci sono prove concrete e che le ipotesi avanzate sono considerate semplici illazioni. Si sottolinea inoltre che non esiste un sistema organizzato in grado di influenzare le decisioni dell’arbitro Gianluca Rocchi.

La Procura di Milano ha archiviato la posizione dell'Inter nell'inchiesta sulle designazioni arbitrali. Nelle motivazioni si parla di "vuoto probatorio", di ipotesi ridotte a "mere illazioni” e dell'assenza di un sistema strutturato capace di condizionare Gianluca Rocchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inter archiviata nell'inchiesta Rocchi, ma è finita davvero | 2NIGHT

Notizie e thread social correlati

L’Inter non rischia la revoca dello Scudetto per l’inchiesta su Rocchi e arbitri: vale l’articolo 8L'Inter non rischia la revoca dello Scudetto in seguito all'indagine su Rocchi e gli arbitri.

L’incontro tra Rocchi e Schenone a San Siro, l’ultima ipotesi del pm nell’inchiesta sugli arbitriA San Siro si è svolto un incontro tra Rocchi e Schenone nell'aprile 2025, secondo quanto riferito dagli inquirenti.

Temi più discussi: Perché l'Inter è stata archiviata nell'inchiesta arbitri: cosa ha scritto la Procura nelle motivazioni; Interferenze singole ma non frode sportiva: ecco perché l’inchiesta sugli arbitri finisce in nulla; Problema Khalaili: perché il nuovo colpo dell'Inter resta in sospeso; Chivu: Ambizione e competitività, vogliamo migliorare ancora.

Sky - Caso Rocchi, ecco perché l'Inter è stata iscritta nel registro degli indagati: la ricostruzione x.com

Perché l’Inter è stata archiviata nell’inchiesta arbitri: cosa ha scritto la Procura nelle motivazioniLa Procura di Milano ha archiviato la posizione dell'Inter nell'inchiesta sulle presunte interferenze nelle designazioni arbitrali gestite da Gianluca Rocchi. Le conversazioni raccolte dagli investiga ... fanpage.it

Sky - Caso Rocchi, ecco perché l'Inter è stata iscritta nel registro degli indagati: la ricostruzioneLa Procura di Milano ha richiesto l'archiviazione dell'inchiesta Rocchi, l'ex designatore indagato per frode sportiva, e l'archiviazione è stata richiesta anche per l'Inter. Skysport spiega che la ... fcinter1908.it