Perché il prezzo del petrolio non è ancora esploso e perché potrebbe farlo presto

Da panorama.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo del petrolio non ha ancora raggiunto i livelli ipotizzati, nonostante l’impatto della crisi energetica innescata dal conflitto mediorientale si faccia sentire sui prezzi alla pompa. Le previsioni di inizio conflitto indicavano possibili quotazioni vicine ai 150 dollari o più, ma ciò non si è ancora verificato. La quotazione attuale rimane inferiore a quei livelli, anche se le tensioni continuano a influenzare il mercato.

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Sebbene la crisi energetica causata dal conflitto mediorientale si stia facendo sentire alla pompa di benzina, le catastrofiche previsioni di inizio conflitto, che parlavano di un prezzo del petrolio vicino ai 150 dollari o persino superiore, non si sono ancora verificate. Sorge quindi spontanea la domanda se il pericolo sia definitivamente scampato grazie alle misure di correzione implementate da diversi Paesi, o se queste ultime siano solo dei palliativi, e la vera risoluzione passi giocoforza da una fine durevole del conflitto. Cosa ha tenuto “bassi” i prezzi del petrolio. Sebbene con il riaccendersi della crisi mediorientale possa... 🔗 Leggi su Panorama.it

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