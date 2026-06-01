Il rischio di diffusione di malattie come la dengue e la chikungunya aumenta con la stagione calda, mentre la presenza di zanzare si intensifica. Le temperature più elevate favoriscono la proliferazione di questi insetti, anche in relazione ai cambiamenti climatici. Studi epidemiologici indicano che con l’aumento delle temperature si registra una crescita dei casi di West Nile, malattia trasmessa dalle zanzare. Il prezzo del petrolio e le sue oscillazioni non sono direttamente collegati, ma il clima più caldo può favorire la diffusione delle malattie.

Roma, 1 giugno 2026 – Zanzare e malattie infettive come la West Nile: che estate ci dobbiamo attendere? “Molti studi epidemiologici sulla West Nile ci dicono che con l’aumento della temperatura aumenterà sempre di più la diffusione della malattia. Negli ultimi anni abbiamo avuto casi di West Nile diagnosticati in 75-80 province in Italia”. Patrizio Pezzotti è direttore del reparto epidemiologia all’Iss (Istituto superiore di sanità). Che lavoro fate per metterci al sicuro dai virus? “Il mio gruppo fa parte del Dipartimento malattie infettive che si occupa, con diverse professionalità, di misurare costantemente l’impatto delle infezioni sulla salute in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zanzare, che estate ci aspetta. Dengue e Chikungunya, perché c’entra (anche) il prezzo del petrolio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cos'è il Tank Top che spaventa l'Iran, ma che potrebbe far anche aumentare il prezzo del petrolio in OccidenteL’Iran sta cercando di evitare il rischio di un “Tank Top”, ovvero il raggiungimento del limite massimo di produzione di petrolio.

Il prezzo dei carburanti continua a correre, l’allarme Adiconsum: “Ora ci aspetta l’incubo del caro bollette”Il prezzo dei carburanti è in aumento, mentre si prevede un incremento anche delle bollette.

Temi più discussi: Da caldo a zanzare, Vaia: la salute va affrontata in ottica One Health, i giovani l’hanno già capito; Zanzare, ora arrivano a 1.400 metri, resistono fino a novembre e sono di più specie. Allarme in Piemonte, il piano del Comune; Le zanzare possono imparare ad amare il repellente? Lo studio; L'estate ronzante: come la zanzara è diventata la protagonista delle nostre sere.

#Garlasco E come le maledette zanzare torna prepotente anche Lei, la mitica fanfaluca del divieto di un processo a carico di un altro imputato. I fastidi dell’estate purtroppo si accoppiano. Sperando di non sentirla più (ma ci spero poco) vediamo di chiarire per x.com

Aiutami a decidere sul percorso per quest'estate reddit

Zanzare sempre più in alto e più a lungo: l’allarme in Piemonte tra clima che cambia e nuove specieDal Torinese alle aree montane, insetti fino a 1.400 metri e attivi fino a novembre. Accanto alla nota zanzara tigre, vengono segnalate la zanzara di risaia, la coreana e la giapponese ... giornalelavoce.it

Zanzare, ora arrivano a 1.400 metri, resistono fino a novembre e sono di più specie. Allarme in Piemonte, il piano del ComuneLa zanzara di risaia, la tigre, la coreana e la giapponese. La nuova invasione legata al cambiamento climatico, che in regione è stato più drastico che altrove ... torino.corriere.it